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В московской усадьбе Люблино появится площадка с качелями 

РИА Недвижимость + ещё 4 3 часа назад
Фото: Департамент капитального ремонта Москвы
В усадьбе Люблино на юго-востоке Москвы в рамках благоустройства создадут прогулочную зону, центром которой станет площадка с качелями, сообщила пресс-служба столичного департамента капремонта.
Качели расположат в пейзажной части усадьбы. Площадка площадью более 350 квадратных метров будет иметь форму круга, по ее периметру смонтируют конструкцию, на которой разместят 32 сидения, сообщается в пресс-релизе департамента.
"Здесь можно будет и покачаться, и отдохнуть или почитать книгу на свежем воздухе. Кроме того, в этом месте приятно будет просто посидеть или пообщаться, любуясь окружающей природой", — говорится в сообщении.
Как указывается в нем, рабочие уже залили бетонные плиты и установили колонны под будущие качели. В ближайшее время начнется монтаж перекладин.
Кроме того, в парке усадьбы ведется монтаж двух сцен для проведения различных мероприятий и строительство павильона для церемоний бракосочетаний. Также в усадьбе оборудуют спортивные и детские площадки, а вдоль Люблинского пруда создадут набережную. Завершить благоустройство усадьбы планируется в 2019 году.
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