Москвичей попросили не мешать брачным играм уток

Специалисты обратили внимание жителей столицы на то, что с приходом потепления водоплавающие птицы начинают готовиться к появлению потомства и не нуждаются в дополнительной подкормке. Об этом во вторник, 5 марта, сообщили в пресс-службе Мосприроды, передает агентство «Москва»

«Когда наступает теплая погода, для уток открывается все больше водоемов ото льда, естественной пищи становится все больше, утки начинают брачные игры», — сообщили в организации, добавив, что, как правило, птицы становятся равнодушны к любой подкормке, даже к хлебу.

В то же время, уточнили эксперты, при особенно низких температурах питание уткам все-таки необходимо в большем количестве, так как они остаются зимовать в городе.

«Благодаря наличию зимней подкормки водоплавающих популяция кряквы в Москве находится на стабильно высоком уровне», — отметил собеседник агентства, добавив, что на данный момент на городских территориях насчитывается порядка 30 тысяч особей.

27 февраля сообщалось, что в столице планируют установить специальные палатки, где горожане, желающие покормить уток, смогут купить для них качественный корм. Это необходимо, так как зачастую живущие в городе водоплавающие птицы погибают из-за того, что их перекармливают.