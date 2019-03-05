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Москвичей попросили не мешать брачным играм уток 

Мослента + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Специалисты обратили внимание жителей столицы на то, что с приходом потепления водоплавающие птицы начинают готовиться к появлению потомства и не нуждаются в дополнительной подкормке. Об этом во вторник, 5 марта, сообщили в пресс-службе Мосприроды, передает агентство «Москва».
«Когда наступает теплая погода, для уток открывается все больше водоемов ото льда, естественной пищи становится все больше, утки начинают брачные игры», — сообщили в организации, добавив, что, как правило, птицы становятся равнодушны к любой подкормке, даже к хлебу.
В то же время, уточнили эксперты, при особенно низких температурах питание уткам все-таки необходимо в большем количестве, так как они остаются зимовать в городе.
«Благодаря наличию зимней подкормки водоплавающих популяция кряквы в Москве находится на стабильно высоком уровне», — отметил собеседник агентства, добавив, что на данный момент на городских территориях насчитывается порядка 30 тысяч особей.
27 февраля сообщалось, что в столице планируют установить специальные палатки, где горожане, желающие покормить уток, смогут купить для них качественный корм. Это необходимо, так как зачастую живущие в городе водоплавающие птицы погибают из-за того, что их перекармливают.
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Новости Москвы , АГН "Москва"
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