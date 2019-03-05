Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Новый спорткомплекс появится в районе Зябликово к 2022 году 

Москва24 + ещё 3 1 час назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Физкультурно-оздоровительный комплекс построят в районе Зябликово к 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента городского имущества.
Как уточнили в ведомстве, торги по аренде земельного участка, на котором возведут новый ФОК, выиграла компания "ТКС Технология". Участок площадью 0,27 гектара расположен на территории владения 26 на Ореховом бульваре.
По данным РИА Недвижимость, для строительства спорткомплекса договор аренды с "ТКС Технология" заключат сроком на два года и восемь месяцев.
Ранее сообщалось, что новый спортивный комплекс откроется в районе Фили-Давыдково до конца года. Там будут проходить соревнования по волейболу, баскетболу, гандболу и мини-футболу.
Москва24: последние новости
Кожаные браслеты "Тройка" начали продавать в столичном метро Старинную суконную фабрику в усадьбе Остафьево отреставрируют Столичные парки подготовили праздничную программу к 8 Марта
Новости Москвы , Экономика
Читайте также
Видео
Умер Люк Перри
Шоу-бизнес
СБУ установила слежку за Зеленским
В мире Украина
Гуайдо вернулся в Венесуэлу
В мире
На Google Earth нашли «подводную лодку Гитлера»
Наука и техника
Украина: как бюллетени победят избирателей
Украина Статьи
Пока вы спали: «таинственная» российская ракета испугала Запад
Общество
Отец открыл тайну Децла
Шоу-бизнес Статьи
Охранники «Пятерочки» накинулись на покупателя из-за просрочки
Происшествия
Беларусь показала беспилотный бомбардировщик
Армия Оружие
Конец клана: Клинтон не будет президентом
США В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение