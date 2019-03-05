Пространство у метро «Марьина роща» благоустроят

В 2019 году территорию, прилегающую к станции метро "Марьина роща" в районе Шереметьевской улицы, благоустроят. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков

По его словам, преобразить общественное пространство, площадью свыше 13 гектаров, попросили жители СВАО. Они не раз обращались с этим вопросом в префектуру.

Бирюков напомнил, что рядом со станцией находятся театр "Сатирикон", Московский молодежный центр "Планета КВН", Высшая школа сценических искусств, крупный торгово-развлекательный центр. Однако сейчас городское пространство организовано недостаточно хорошо.

"Интенсивное дорожное движение, отсутствие защитных барьеров между дорогой и пешеходной частью, узкие тротуары с неудовлетворительным покрытием, двусторонняя парковка на Шереметьевской улице делают эту территорию некомфортной для пешеходов", — сказал заммэра.

В ходе благоустройства на тротуарах появится новая плитка. Кроме того, специалисты обновят бордюрный камень с асфальтом и обустроят ливневую канализацию.

Как уточнил Бирюков, на территории установят новые светильники, удобные скамейки и урны, разобьют газоны, высадят деревья и кустарники. Кроме того, пересадка со станции подземки на автобусы станет более комфортной.

"После благоустройства количество горожан, пользующихся этим общественным пространством, увеличится почти вдвое", — поделился своими ожиданиями глава комплекса городского хозяйства.

Ранее стало известно, что в пойме Яузы появится новая парковая зона. Работы охватят площадь в 34,5 гектара и не нанесут никакого ущерба местной флоре и фауне.