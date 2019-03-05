Кожаные браслеты «Тройка» начали продавать в столичном метро

Для пассажиров доступно 2,4 тысячи браслетов, передает РИА Новости

Браслеты есть в сувенирных магазинах на станциях "Трубная" и "Маяковская", а также на стойках "Живое общение", где находятся сувенирные витрины. Выбрать можно из пяти цветов: черный, синий, коричневый, вишневый и розовый. Размер браслетов регулируется, стоимость одного — 650 рублей.

Подземка выпускает карты "Тройка" в необычных формах с 2017 года. Можно приобрести брелоки, силиконовые браслеты, кольца, наклейки и вкладыши с чипом карты.

В начале 2020 года карту привяжут к персональному счету в случае утери. В Москве хотят создать новую билетную систему на городском общественном транспорте, которая предусматривает персонализацию "Тройки" и ее интеграцию с билетными системами других регионов. Ее можно будет привязать к аккаунту в личном кабинете, после чего пассажиры получат полный контроль над своим счетом по аналогии с банковским или мобильным.

"Тройкой" можно будет оплачивать проезд на МЦД. Там также будет действовать программа лояльности карты. За каждое пополнение "Кошелька" на сумму от 250 рублей пассажиры будут получать бонусы и скидки от партнеров программы лояльности. Размер кэшбэка составит 3 процента от внесенной суммы.