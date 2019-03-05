Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кожаные браслеты «Тройка» начали продавать в столичном метро 

Москва24 + ещё 3 1 час назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Для пассажиров доступно 2,4 тысячи браслетов, передает РИА Новости.
Браслеты есть в сувенирных магазинах на станциях "Трубная" и "Маяковская", а также на стойках "Живое общение", где находятся сувенирные витрины. Выбрать можно из пяти цветов: черный, синий, коричневый, вишневый и розовый. Размер браслетов регулируется, стоимость одного — 650 рублей.
Подземка выпускает карты "Тройка" в необычных формах с 2017 года. Можно приобрести брелоки, силиконовые браслеты, кольца, наклейки и вкладыши с чипом карты.
В начале 2020 года карту привяжут к персональному счету в случае утери. В Москве хотят создать новую билетную систему на городском общественном транспорте, которая предусматривает персонализацию "Тройки" и ее интеграцию с билетными системами других регионов. Ее можно будет привязать к аккаунту в личном кабинете, после чего пассажиры получат полный контроль над своим счетом по аналогии с банковским или мобильным.
"Тройкой" можно будет оплачивать проезд на МЦД. Там также будет действовать программа лояльности карты. За каждое пополнение "Кошелька" на сумму от 250 рублей пассажиры будут получать бонусы и скидки от партнеров программы лояльности. Размер кэшбэка составит 3 процента от внесенной суммы.
Москва24: последние новости
Сурки в Московском зоопарке вышли из спячки Столичные парки подготовили праздничную программу к 8 Марта Лондонская школа в гостях у Пушкинского музея
Комментарии
Новости Москвы , РИА Новости
Читайте также
Видео
Умер Люк Перри
Шоу-бизнес
СБУ установила слежку за Зеленским
В мире Украина
Гуайдо вернулся в Венесуэлу
В мире
«Мисс Гомофобия»: преемницу Меркель уничтожают за шутку
В мире Статьи
Уже поздно: в РПЦ «похоронили» россиян
Общество
Униженный Трампом Порошенко попал на деньги
Украина В мире
Гордону пожелали «сдохнуть как Бузина»
В мире Украина
Трамп «отомстил» России за кризис на Украине
США В мире
Указ Путина: «Надежды на спасение нет»
Политика Армия
Пескова оперировали пять часов
Шоу-бизнес Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение