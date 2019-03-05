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Степные сурки вышли из спячки в Московском зоопарке 

РИА Новости + ещё 9 47 минут назад
Фото: аккаунт Московского зоопарка в Facebook
Сурки, находившиеся в спячке почти пять месяцев, в первые весенние дни проснулись в Московском зоопарке, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
"В первые дни марта в Московском зоопарке вышли из спячки степные сурки. Это восьмилетний самец Арчи и две четырехлетние самки — Нагайна и Сара", — говорится в сообщении.
По словам генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой, которые приводятся на портале, за время спячки сурки потеряли около трети веса. Зоологи постепенно начинают восстанавливать привычный режим питания зверьков и кормят их маленькими порциями.
Отмечается, что Арчи уже вышел из своего укрытия. Остальные сурки покажутся посетителям зоосада, как только установится хорошая погода.
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