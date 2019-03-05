Степные сурки вышли из спячки в Московском зоопарке

Сурки, находившиеся в спячке почти пять месяцев, в первые весенние дни проснулись в Московском зоопарке, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы

"В первые дни марта в Московском зоопарке вышли из спячки степные сурки. Это восьмилетний самец Арчи и две четырехлетние самки — Нагайна и Сара", — говорится в сообщении.

По словам генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой, которые приводятся на портале, за время спячки сурки потеряли около трети веса. Зоологи постепенно начинают восстанавливать привычный режим питания зверьков и кормят их маленькими порциями.

Отмечается, что Арчи уже вышел из своего укрытия. Остальные сурки покажутся посетителям зоосада, как только установится хорошая погода.