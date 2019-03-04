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Средняя номинальная зарплата в Москве стала выше 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: pixabay.com
В декабре 2018 года в российской столице выросла средняя номинальная зарплата. Прирост составил 8 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Об этом сообщает Мосгорстат.
— Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в декабре 2018 года, по оценке, составила 113,988 тысячи рублей и, по сравнению с ноябрем 2018 года, увеличилась на 44,2 процента, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года — возросла на 8 процентов, — сообщают эксперты.
Кроме того, в Мосгорстате назвали размер задолженности по заработной плате. По данным на 1 февраля ее общая сумма составила 274,8 миллиона рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года она увеличилась почти в 4 раза. Возникла она из-за отсутствия у организаций собственных средств на выплаты зарплат.
При этом отмечается, что задолженность по зарплатам из-за несвоевременного получения средств из бюджета на 1 февраля отсутствовала, говорится на сайте Мосгорстата.
Ранее Росстат обнародовал данные о зарплатах чиновников в 2018 году.
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Новости Москвы , Росстат , Москва
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