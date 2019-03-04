Москвичи смогут попасть в Средиземье

Деревня хоббитов появилась в Подмосковье.

Для любителей произведений Толкина под Можайском построили домики персонажей из саги «Властелин колец».

— Я не могу сказать, что я большой фанат Толкина, — сказал порталу «Подмосковье сегодня» автор и совладелец проекта Арсен Алавердян. — Но вдохновлялись мы именно его произведениями. При этом полностью копировать имена и жилища не стали. К лету планируем расширяться, домиков будет уже 15.

Деревня работает в формате экологического отеля, где можно отдохнуть от городской суеты.

Создатель проекта также рассказал, что готовить для посетителей деревни будут по рецептам Средиземья. В частности, рагу из кролика с травами, которое описывается в книге: «Здесь нужна зелень и кое-какие корешки, а лучше всего — клубни… Но придётся, кажется, обойтись одной травой. Нужна пара лавровых листочков, горсточка тимьяну и пучок шалфея…»