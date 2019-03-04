В Москве появится «царь блинов»

Жители Москвы смогут оценить развлекательную программу в парке на ВДНХ, посвященную Масленице. Об этом в понедельник, 4 марта, сообщается на официальном сайте выставочного центра.

Горожане смогут в рамках праздника посетить тематические мастер-классы, лекции и конкурсы, принять участие в играх на свежем воздухе и сжигании гигантского чучела, а также выпить горячего чая и попробовать блинные угощения.

В частности, участникам мероприятия предлагают узнать любопытные факты о традициях Масленицы, смастерить зерновое панно, тряпичную куклу или игрушку из лыка. «Гости смогут попробовать классические, дрожжевые, картофельные [блины], с начинкой и необычные цветные блины», — говорится в сообщении.

Уточняется, что также москвичи смогут выбрать самый вкусный символ Масленицы, после чего в местном кафе состоится кулинарный мастер-класс по приготовлению победителя народного голосования — «царя блинов».

Кроме того, на территории организаторов акции, образовательного центра «Городская ферма», дети и взрослые могут пообщаться с животными: енотами, коровами зебу, осликами, кроликами, альпакой, а также с павлинами, курами, утками и холмогорскими гусями.

Мероприятие «Гуляй народ — Масленица идет!» пройдет на ВДНХ с 9 по 10 марта.

В конце февраля внештатный специалист-диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова посоветовала москвичам не забывать о физической активности во время масленичной недели, а также избегать переедания, включать в свой ежедневный рацион различные продукты и блюда, овощи и фрукты, а не только блины, чтобы обеспечить организм всеми необходимыми питательными веществами.