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Пятиметровый валенок из соломы сожгут в столичном парке 

Вечерняя Москва + ещё 1 23 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
Масленичные гулянья пройдут в Парке Горького 9 и 10 марта. Ожидается, что для гостей парка подготовят более 20 спектаклей и концертов.
Финалом праздника станет сожжение символизирующего зиму арт-объекта — пятиметрового валенка из соломы.
— В субботу и воскресенье начиная с 12:00 дня будет работать анимационная площадка, где пройдут танцевальные флешмобы, на которых всех желающих научат танцевать народные танцы на современный манер, и различные игры, — приводит Агентство городских новостей «Москва» комментарий организаторов.
Развлечения будут доступны жителям столицы в течение двух дней до 20:00. Например, будет проходить мастер-классы, в том числе спортивные.
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