Пятиметровый валенок из соломы сожгут в столичном парке

Масленичные гулянья пройдут в Парке Горького 9 и 10 марта. Ожидается, что для гостей парка подготовят более 20 спектаклей и концертов.

Финалом праздника станет сожжение символизирующего зиму арт-объекта — пятиметрового валенка из соломы.

— В субботу и воскресенье начиная с 12:00 дня будет работать анимационная площадка, где пройдут танцевальные флешмобы, на которых всех желающих научат танцевать народные танцы на современный манер, и различные игры, — приводит Агентство городских новостей «Москва» комментарий организаторов.

Развлечения будут доступны жителям столицы в течение двух дней до 20:00. Например, будет проходить мастер-классы, в том числе спортивные.