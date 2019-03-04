Новая парковая зона появится в пойме Яузы на северо-востоке Москвы

Территорию вдоль Заповедной улицы в пойме реки Яуза благоустроят в 2019 году. Там появится новая парковая зона, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков

По его словам, работы охватят площадь в 34,5 гектара и не нанесут никакого ущерба местной флоре и фауне. "Проект разработан с учетом пожеланий местных жителей. Он предусматривает сохранение естественного баланса в окружающей природе", — подчеркнул Бирюков.

Как отметил заммэра, вдоль Заповедной улицы создадут рекреационное пространство с уютными и комфортными зонами отдыха. По просьбам горожан на существующей эстрадной площадке "Певческое поле" обновят сцену и скамейки амфитеатра. Для москвичей старшего поколения также оборудуют зону настольных игр.

"Жители и местный велоклуб попросили организовать единый веломаршрут, который свяжет парк со стадионом "Отрада" с запада и с Бабушкинским парком — с востока", — рассказал Бирюков.

Он пообещал выполнить это пожелание. "Для безопасного передвижения велосипедистов по трассе установят велосветофоры", — добавил глава комплекса городского хозяйства.

Кроме того, по словам заммэра, в парковой зоне обновят опоры наружного освещения, установят лавочки, камеры видеонаблюдения и указатели. Цветники станут более обширными, а дорожно-тропиночную сеть модернизируют с устройством разных типов покрытия.

"Также по просьбам жителей запланирован ремонт существующей хоккейной коробки", — отметил Бирюков.

Он упомянул и о других планах: о создании спортивных и детских площадок, высадке деревьев и кустарников, о новых прогулочных маршрутах со смотровыми площадками вдоль набережных Яузы и Чермянки.

Ранее сообщалось, что в ландшафтном парке "Остров мечты" пересадят более 200 деревьев, чтобы уберечь их от вырубки. Работы по "переселению" елей, лиственниц, лип и берез будут проходить до середины марта. Это позволит сохранить экосистему Нагатинской поймы, пояснили специалисты.