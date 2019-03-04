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Новая детско-взрослая поликлиника появится в Москве 

Вести Подмосковья + ещё 2 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Поликлинику на 750 посещений в одну смену откроют для посещения москвичей уже в 2019 году, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы со ссылкой на руководителя Департамента строительства города Андрея Бочкарева.
Уже завершены фасадные работы, ведется отделка внутренних помещений и благоустройство территории. Также производится монтаж медицинского оборудования. Детско-взрослая поликлиника будет размещена в шестиэтажном здании.
Отмечается, что поликлиники столицы выходят на новый уровень работы. Теперь обслуживание пациентов будет проводиться намного комфортнее — медицинская помощь станет доступнее, и очереди будут заметно снижены.
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Новости Москвы , Андрей Бочкарев , Правительство Москвы , Москва
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