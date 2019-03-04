Шедевры английской живописи увидят посетители столичного музея

В ГМИИ имени Александра Сергеевича Пушкина открывается выставка, которая создана совместно с лондонской галереей Тейт.

На выставке москвичам представят 80 работ, передает « Российская газета ».

В рамках фестиваля «Пятницы в Пушкинском» пройдет цикл дискуссий «Лондонская школа живописи: искусство и философия после мировой войны». Для слушателей выступят специалисты из разных областей знаний, среди которых искусство и наука.

Мероприятия можно будет посетить 15 и 22 марта. Экскурсии проходят с 17:30.