В ГМИИ имени Александра Сергеевича Пушкина открывается выставка, которая создана совместно с лондонской галереей Тейт.
Сообщается, что в столице можно будет познакомиться с работами художников фигуративной живописи — Люсьеном Фрейдом, Фрэнсисом Бэконом, Леоном Кософфом и другими.
На выставке москвичам представят 80 работ, передает «Российская газета».
В рамках фестиваля «Пятницы в Пушкинском» пройдет цикл дискуссий «Лондонская школа живописи: искусство и философия после мировой войны». Для слушателей выступят специалисты из разных областей знаний, среди которых искусство и наука.
Мероприятия можно будет посетить 15 и 22 марта. Экскурсии проходят с 17:30.