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Шедевры английской живописи увидят посетители столичного музея 

Вечерняя Москва + ещё 5 1 час назад
Фото: Официальный сайт ГМИИ им. А.С. Пушкина
В ГМИИ имени Александра Сергеевича Пушкина открывается выставка, которая создана совместно с лондонской галереей Тейт.
Сообщается, что в столице можно будет познакомиться с работами художников фигуративной живописи — Люсьеном Фрейдом, Фрэнсисом Бэконом, Леоном Кософфом и другими.
На выставке москвичам представят 80 работ, передает «Российская газета».
В рамках фестиваля «Пятницы в Пушкинском» пройдет цикл дискуссий «Лондонская школа живописи: искусство и философия после мировой войны». Для слушателей выступят специалисты из разных областей знаний, среди которых искусство и наука.
Мероприятия можно будет посетить 15 и 22 марта. Экскурсии проходят с 17:30.
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Новости Москвы , Люсьен Фрейд , Фрэнсис Бэкон , "Российская газета"
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