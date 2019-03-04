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Москвичам посоветовали носить зонты для защиты от ворон 

Газета.Ru + ещё 11 3 часа назад
Фото: Alfred J. Hitchcock Productions
Москвичам рекомендуют весной носить с собой зонты для защиты от стай ворон, чье поведение становится агрессивным весной в период гнездования. Об этом сообщает агентство "Москва".
По словам руководитель проекта "Орнитарий" в парке "Сокольники", Вадима Мишина, вороны в этот период нападают, защищая свое потомство. Поскольку птицы живут рядом с людьми, совсем избегать их не получится.
"Москвичей достают и даже угрожают вороны, особенно в период гнездования. … В этот период они становятся агрессивны и даже опасны. Бывает, что вороны выбирают себе одну жертву в доме и, когда человек выходит, на него сразу нападает вся стая", — рассказал орнитолог.
По его словам, если вороны проявляют агрессию, лучше, прикрываясь зонтом, отступить и не вступать в конфликт.
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