Пробки в Москве достигли 10 баллов

Пробки в Москве достигли 10 баллов днем в четверг, сообщается в сервисе «Яндекс. Пробки».

По его данным, затруднения в движении транспорта наблюдаются на Ленинградском, Пятницком, Волоколамском, Новорижском, Можайском, Боровском, Калужском, Варшавском, Симферопольском, Новорязанском, Носовихинском шоссе, на Октябрьском проспекте и шоссе Энтузиастов.

На МКАД автомобильные заторы образовались в районах Дмитровский, Ховрино, Левобережный, Северное и Южное Тушино, Строгино, Крылатское, Кунцево, Очаково-Матвеевское, Тропарево-Никулино, Теплый Стан, Ясенево, Капотня, Выхино-Жулебино, Вешняки, Ивановское, Восточное и Северное Измайлово, Гольяново, Лосиноостровский.

Движение на Третьем транспортном кольце затруднено в районах Марьина роща, Савеловский, Беговой, Пресненский, Дорогомилово, Хамовники, Донской, Даниловский, Южнопортовый, Печатники, Нижегородский, Лефортово, Красносельский, Сокольники. Кроме того, движение транспорта затруднено на Садовом кольце в районах Басманный, Красносельский, Мещанский, Тверской, Пресненский, Арбат, Хамовники, Замоскворечье, Таганский.

В центре Москвы основные затруднения в движении транспорта зафиксированы на центральных набережных, Бульварном кольце, основным центральных магистралях. По прогнозам сервиса, к 20:00 загруженность дорог в Москве снизится до шести баллов.

Ранее News.ru сообщали, что ЦОДД предупреждал об усложнении дорожной ситуации в Москве в преддверии праздников из-за снегопада и гололеда, особенно перед цветочными рынками и базами.