Парковка на улицах Москвы будет бесплатной 8 и 9 марта

"В пятницу и субботу, 8 и 9 марта, парковка в Москве будет бесплатной, в том числе на улицах, где действует тариф 380 рублей в час", — сказал он.

В воскресенье, 10 марта, парковка в столице будет традиционно бесплатной, исключение составят стоянки на 237 улицах в центре города. На них 15 декабря 2018 года начал действовать повышенный тариф 380 рублей в час, а парковка стала платной по воскресеньям.

Заммэра попросил автомобилистов быть внимательными, следовать указаниям дорожных знаков и оставлять автомобили только в разрешенных местах.

"Неправильно припаркованная машина мешает пешеходам и проезду другого транспорта, а также может стать причиной ДТП", — отметил он.

В связи с празднованием Международного женского дня россиян ожидают три выходных подряд — 8, 9 и 10 марта.

С 15 декабря 2018 года в Москве действуют новые правила оплаты парковки, а также обновленные тарифы. Такие меры были приняты исходя из загруженности улиц на основе рекомендаций экспертов. В частности, время на оплату парковочного места сократилось с 15 до 5 минут. Кроме того, на 237 улицах преимущественно в центре города начал действовать повышенный тариф 380 рублей в час, а парковка на них стала платной по воскресеньям.