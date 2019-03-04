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Парковка на улицах Москвы будет бесплатной 8 и 9 марта 

ТАСС + ещё 3 2 часа назад
Фото: ТАСС
Парковочные места в Москве будут бесплатными 8 и 9 марта, сообщил в понедельник ТАСС заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.
"В пятницу и субботу, 8 и 9 марта, парковка в Москве будет бесплатной, в том числе на улицах, где действует тариф 380 рублей в час", — сказал он.
В воскресенье, 10 марта, парковка в столице будет традиционно бесплатной, исключение составят стоянки на 237 улицах в центре города. На них 15 декабря 2018 года начал действовать повышенный тариф 380 рублей в час, а парковка стала платной по воскресеньям.
Заммэра попросил автомобилистов быть внимательными, следовать указаниям дорожных знаков и оставлять автомобили только в разрешенных местах.
"Неправильно припаркованная машина мешает пешеходам и проезду другого транспорта, а также может стать причиной ДТП", — отметил он.
В связи с празднованием Международного женского дня россиян ожидают три выходных подряд — 8, 9 и 10 марта.
С 15 декабря 2018 года в Москве действуют новые правила оплаты парковки, а также обновленные тарифы. Такие меры были приняты исходя из загруженности улиц на основе рекомендаций экспертов. В частности, время на оплату парковочного места сократилось с 15 до 5 минут. Кроме того, на 237 улицах преимущественно в центре города начал действовать повышенный тариф 380 рублей в час, а парковка на них стала платной по воскресеньям.
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Новости Москвы , Автоспорт , Максим Ликсутов , ИТАР-ТАСС , Москва
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