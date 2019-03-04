Кремлевские повара планируют испечь на Масленицу несколько десятков тысяч блинов

Комбинат питания "Кремлевский", работающий в столовых и кафе Администрации президента, Дома правительства и парламента, с понедельника вводит в меню раздел "блины" к начинающейся Масленице.

Как рассказала ТАСС пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова, "в этом году повара подготовили ассортимент из 15 видов блинов". По ее прогнозу, "за четыре рабочих дня масленичной недели будет продано порядка 35 тысяч блинов". Крылова уточнила, что цена каждого блюда составит от 25 до 160 рублей.

Она отметила, что повара будут работать как по традиционным рецептам русской кухни, так и по собственным наработкам. Основу меню, как обычно, составят самые популярные блины кружевные, блины гречневые, блины с семгой, блины с мясом и луком, блины с грибами, блины с сельдью. На десерт же будут подаваться блинчики с творогом и медом, блины с яблочным припеком, блины царские с джемом или просто блинчики с вишней.

Крылова заверила, что через неделю в столовых, обслуживаемых комбинатом питания "Кремлевский", который входит в состав Управления делами президента РФ, на смену масленичному разделу в меню по традиции появится постный. Все семь недель Великого поста госслужащим и парламентариям будут предлагаться блюда без мяса и молока.