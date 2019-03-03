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В усадьбе Люблино реконструируют деревянную лестницу 

Москва меняется 2 часа назад
Фото: www.mos.ru
Лестница ведет от дворца Н. А. Дурасова к набережной Люблинского пруда. Построили ее около 15 лет назад и с тех пор ни разу не ремонтировали. Из-за большой нагрузки лестница износилась и обветшала: покрытия площадок и ступеней повреждены, а ограждения расшатались.
«На данный момент произведен демонтаж старой деревянной лестницы. Уже подготовлены сваи и смонтирован металлокаркас будущей лестницы. В ближайшее время рабочие приступят к его обработке антикоррозионными составами и обшивке деревянной доской. Согласно концепции комплексного благоустройства, облицовка будет оформлена в общей стилистике всех объектов парка. Покрытие площадок и ступеней лестницы выполнят из лиственницы. Затем установят новые металлические ограждения», — рассказали в пресс-службе столичного Департамента капитального ремонта.
Ширина новой лестницы составит полтора метра, а длина — более 35 метров. На ней будет 45 ступеней и семь площадок. Оттуда откроется вид на водную гладь Люблинского пруда и саму усадьбу.
Завершить работы планируют в этом году.
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