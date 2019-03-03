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Строительство первой очереди «Острова мечты» завершат к осени 

Москва24 + ещё 2 2 часа назад
Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин
Строительство первой очереди "Острова мечты" в Нагатинской пойме планируется завершить к осени. Об этом написал Сергей Собянин в Twitter.
"Это будет один из самых больших крытых тематических парков в мире: десять сказочных миров из мультиков с шоу-программой, ландшафтный парк, автостоянка", — отметил мэр.
В настоящее время завершается монтаж, идут отделочные работы. В ландшафтном парке высаживают деревья. Скоро начнется установка 27 необычных аттракционов и благоустройство территории.
Одновременно с этим проектируется вторая очередь. В нее войдут концертный зал, гостиничный комплекс, детская яхтенная школа и набережная.
Ранее сообщалось, что в ландшафтном парке пересадят более 200 деревьев, чтобы уберечь их от вырубки. Это позволит сохранить экосистему Нагатинской поймы.
Всесезонный парк отдыха и развлечений создают в Нагатинской пойме на месте заброшенного парка 60-летия Октября. Первым будет смонтирован один из самых зрелищных аттракционов — "Храм огня". Он представляет из себя гигантские качели, стилизованные под руины города южноамериканских индейцев.
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