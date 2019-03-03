Собянин рассказал об образовательном комплексе «Техноград»

Почти 3 тысячи единиц оборудования размещено в "Технограде" на ВДНХ. Об этом Сергей Собянин написал на своей странице в Twiter.

"Для обучения мы поставили в "Технограде" почти 3 тысячи единиц оборудования — такого же, как на современных предприятиях. Самой большой популярностью пользуются рабочие специальности, дизайн интерьера, анимация и все, что связано с высокими технологиями", — написал мэр.

Глава города также напомнил, что в "Технограде" можно выбрать востребованную специальность (их больше 45), пройти переподготовку, повысить квалификацию и даже подобрать новую работу.

"Техноград" открылся на территории "Парка знаний" на ВДНХ в сентябре 2018 года. Его площадь составляет 25,6 тысячи квадратных метров.

На обучение с нуля уходит несколько месяцев, повысить квалификацию или пройти переподготовку можно за несколько недель. По окончании курса москвичи получают документы государственного образца. Помимо этого, в образовательном комплексе можно узнать больше о разных профессиях, послушать лекции, принять участие в тренингах или мастер-классах.