Москвичей предупредили о сильном ветре

Ранее синоптики объявили «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье на субботу, 9 марта, из-за сильного ветра.

"В Москве сегодня ветер (перемен, конечно. С весны на зиму). Сильный — с порывами до 17 м/с. Паркуйтесь бесплатно (в честь праздника), но остерегайтесь деревьев и рекламных щитов", — говорится в сообщении в Twitter.