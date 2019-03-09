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Москвичей предупредили о сильном ветре 

РИА Новости + ещё 45 3 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Центр организации дорожного движения правительства Москвы предупредил москвичей о сильном ветре и посоветовал остерегаться деревьев и рекламных щитов.
Ранее синоптики объявили «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье на субботу, 9 марта, из-за сильного ветра.
"В Москве сегодня ветер (перемен, конечно. С весны на зиму). Сильный — с порывами до 17 м/с. Паркуйтесь бесплатно (в честь праздника), но остерегайтесь деревьев и рекламных щитов", — говорится в сообщении в Twitter.
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Новости Москвы , Погода , Правительство Москвы , РИА Новости , Москва
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