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Тоннели БКЛ метро достроили под каналом имени Москвы 

News.ru 2 часа назад
Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»
Строители завершили возведение тоннелей западного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро под каналом имени Москвы.
По словам заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, в настоящее время готовы шлюзы под Карамышевским шлюзом.
«Оба тоннелепроходческих щита вышли из его зоны влияния», — отметил он.
Хуснуллин рассказал, что проходка осуществляется в скальных и полускальных породах на глубине 44 м до верхнего свода сооружения, передаёт АГН «Москва».
Ранее News.ru писал, что станцию «Каховская» одноимённой линии столичного метрополитена ждёт закрытие для входа и выхода пассажиров на два года минимум. Это связано с её реконструкцией, а также с прокладкой БКЛ подземки.
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