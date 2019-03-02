Тоннели БКЛ метро достроили под каналом имени Москвы

Строители завершили возведение тоннелей западного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро под каналом имени Москвы

По словам заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, в настоящее время готовы шлюзы под Карамышевским шлюзом.

«Оба тоннелепроходческих щита вышли из его зоны влияния», — отметил он.

Хуснуллин рассказал, что проходка осуществляется в скальных и полускальных породах на глубине 44 м до верхнего свода сооружения, передаёт АГН «Москва»

Ранее News.ru писал, что станцию «Каховская» одноимённой линии столичного метрополитена ждёт закрытие для входа и выхода пассажиров на два года минимум. Это связано с её реконструкцией, а также с прокладкой БКЛ подземки.