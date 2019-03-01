День дикой природы отпразднуют в московских экоцентрах

День дикой природы отпразднуют в столичных экоцентрах в воскресенье, 3 марта.

Как сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы, в эколого-просветительском центре "Конный двор" о видах животных и растений, которые находятся на грани исчезновения. В конце занятия проведут творческий мастер-класс по созданию редкого животного из бумаги в технике оригами.

В экоцентре "Скворечник" начиная с 3 марта запланировано сразу несколько квестов, в ходе которых участники смогут узнать любопытные факты о животных средней полосы России.