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В Троицком округе Москвы до 2 мая ввели карантин по бешенству 

РИА Новости + ещё 2 29 минут назад
Фото: РИА Новости
Карантин по бешенству ввели в Первомайском поселении Троицкого административного округа Москвы до 2 мая 2019 года, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте мэра.
"В связи с выявлением 1 марта 2019 года случая заболевания бешенством дикого животного на территории поселения Первомайское Троицкого административного округа города Москва установить карантин на территории поселения Первомайское Троицкого административного округа города Москвы до 2 мая 2019 года", — говорится в тексте распоряжения.
В связи с карантином в Троицком округе запрещено проводить выставки кошек и собак, а также вывозить их за пределы района и торговать домашним скотом. Кроме того запрещается отлавливать диких животных.
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