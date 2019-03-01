В Троицком округе Москвы до 2 мая ввели карантин по бешенству

Карантин по бешенству ввели в Первомайском поселении Троицкого административного округа Москвы до 2 мая 2019 года, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте мэра.

"В связи с выявлением 1 марта 2019 года случая заболевания бешенством дикого животного на территории поселения Первомайское Троицкого административного округа города Москва установить карантин на территории поселения Первомайское Троицкого административного округа города Москвы до 2 мая 2019 года", — говорится в тексте распоряжения.

В связи с карантином в Троицком округе запрещено проводить выставки кошек и собак, а также вывозить их за пределы района и торговать домашним скотом. Кроме того запрещается отлавливать диких животных.