В Москве нашелся «самый романтичный дворник»

Дворника на «Даниловской мануфактуре» на юге Москвы заметили за рисованием цветов на снегу в первый день весны. Его порыв в пятницу, 1 марта, запечатлел на видео корреспондент МОСЛЕНТЫ

На кадрах видно, как мужчина под снегопадом щеткой рисует на заснеженной дороге очертания двух роз. Он вызвал восторг очевидцев, которые прозвали его «самым романтичным дворником».

Ранее сообщалось, что в начале весны столицу накроют снегопады. По словам синоптиков, причиной тому станет очередной циклон с запада, который принесет с собой теплый атлантический воздух.