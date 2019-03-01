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В Москве нашелся «самый романтичный дворник» 

Мослента + ещё 1 1 час назад
Дворника на «Даниловской мануфактуре» на юге Москвы заметили за рисованием цветов на снегу в первый день весны. Его порыв в пятницу, 1 марта, запечатлел на видео корреспондент МОСЛЕНТЫ.
На кадрах видно, как мужчина под снегопадом щеткой рисует на заснеженной дороге очертания двух роз. Он вызвал восторг очевидцев, которые прозвали его «самым романтичным дворником».
Ранее сообщалось, что в начале весны столицу накроют снегопады. По словам синоптиков, причиной тому станет очередной циклон с запада, который принесет с собой теплый атлантический воздух.
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Новости Москвы , Видео , Мослента , Москва
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