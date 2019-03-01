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Москвичи оказались любителями лысых котов 

Мослента + ещё 4 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Определены самые популярные у москвичей породы кошек. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на президента клуба любителей кошек, эксперта международной категории по всем породам Людмилу Макарову.
«Самыми популярными сейчас породами кошек у жителей столицы являются мейн-куны и породы без шерсти, сфинксы. Мейн-куны пока популярны, но по покупательной способности они идут на спад, однако по популярности у москвичей они все равно на первом месте», — рассказала она.
По словам эксперта, также популярностью пользуются кошки бенгальской породы.
В России День кошек отмечается 1 марта. В других странах для этого установлены иные даты: например, в США кошек чествуют 29 октября, в Польше — 17 февраля, в Японии — 22 февраля. Всемирный День кошек отмечается 8 августа.
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