Москвичи оказались любителями лысых котов

Определены самые популярные у москвичей породы кошек. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на президента клуба любителей кошек, эксперта международной категории по всем породам Людмилу Макарову.

«Самыми популярными сейчас породами кошек у жителей столицы являются мейн-куны и породы без шерсти, сфинксы. Мейн-куны пока популярны, но по покупательной способности они идут на спад, однако по популярности у москвичей они все равно на первом месте», — рассказала она.

По словам эксперта, также популярностью пользуются кошки бенгальской породы.

В России День кошек отмечается 1 марта. В других странах для этого установлены иные даты: например, в США кошек чествуют 29 октября, в Польше — 17 февраля, в Японии — 22 февраля. Всемирный День кошек отмечается 8 августа.