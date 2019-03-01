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Движение поездов на Люблинско-Дмитровской линии столичного метро прервано из-за индидента с пассажиром 

ТК «Звезда» + ещё 15 35 минут назад
Фото: РИА Новости
Движение поездов на Люблинско-Дмитровской линии московского метрополитена приостановлено. Поезда не ходят от станции «Марьина Роща» до станции «печатники».
Причина — инцидент с пассажиром. Об этом сообщает Департамент транспорта столицы на своей странице в Twitter.
«На Люблинско-Дмитровской линии от "Марьиной Рощи" до "Печатников" нет движения поездов из-за инцидента с пассажиром. В обратном направлении — движение с увеличенным интервалом», — говорится в сообщении.
В ближайшее время график движения поездов будет восстановлен.
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