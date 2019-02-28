Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Москве оказалась ниже эпидпорога на 42,8%

Москве восемь недель подряд наблюдается спокойная эпидемиологическая ситуация по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям, уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ снижается третью неделю подряд, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по столице.

«Показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ во всех возрастных группах остаются ниже эпидемических пороговых значений, в том числе по совокупному населению — на 42,8%. В возрастной структуре заболеваемости доля детей составила 59%. Удельный вес гриппа в структуре ОРВИ составил 0,12% (на предыдущей неделе — 0,17%)», — говорится в сообщении.

По данным вирусологического мониторинга, заболеваемость ОРВИ на прошедшей неделе определялась циркуляцией вирусов гриппа А/H3N2/, а также вирусов не гриппозной этиологии (вирусов парагриппа, аденовирусов и РС-вирусов).

При подготовке к предстоящему эпидемическому подъему заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве было привито против гриппа более 7,5 миллионов человек — 60,7% от численности населения столицы, в том числе за счет средств работодателей привито более 2,3 миллиона человек.

Соблюдение правил профилактики гриппа и ОРВИ позволит значительно снизить риск заболеваемости, напомнили в ведомстве.