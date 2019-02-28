Выставка в честь 50-летия Музея Тропинина откроется в столице

В выставочных залах вовсю кипит работа над открытием новой экспозиции «Искусство сохранять 5:0». Работы постепенно занимают свои законные места, порядок картин определен. Осталось лишь дождаться посетителей, которые уже завтра, 2 марта, увидят собрание произведений из коллекции музея. Открытия ждут с трепетом — выставка посвящена 50-летию Музея Тропинина.

Нас встречает портрет «последнего московского вельможи», князя Сергея Голицына кисти Василия Тропинина. Он повторяет работу, которая хранится в Севастопольской картинной галерее. Правда, с небольшой оговоркой. В варианте, выставленном в Крыму , Голицын изображен с орденом Святого Владимира, а в Музее Тропинина князя можно увидеть с лентой Андрея Первозванного.

— Для того времени было характерно писать несколько вариантов портрета одной модели, — рассказывает искусствовед Алина Махотина. — Были дискуссии, что награды приписали позже. Но технико-технологические исследования показали: это не так. Скорее всего, Голицын мог заказать этот портрет по случаю своего награждения.

Для юбилейной выставки выбрали более 50 уникальных произведений из коллекции Музея Тропинина. Куратор выставки, художник Алексей Трегубов придумал уникальную концепцию выставки, где многие картины закреплены на специальных вынесенных каркасах. Так можно рассмотреть не только само произведение, но и его оборотную сторону.

— На рамах можно рассмотреть этикетки, даты, а ведь это и есть сама история полотна, — остановившись у экспоната, рассказывает Алексей Трегубов. — Картина — объемное произведение. Холст, масло, слои, уникальные редкие пигменты. Как только начинаешь с этим соприкасаться, становится еще более интересно.

«Заглянуть за кулисы» поможет и воссозданный кабинет хранителя музея. На столе лежат «личные дела» картин, с полным описанием их судьбы. Пока мы рассматривали экспонаты, сама главный хранитель музея, Анна Кузнецова , готовила к выставке миниатюры работ неизвестных художников. В белых перчатках она занимается так называемым обеспыливанием, то есть очисткой экспонатов от соринок.

— Это делается специальными тряпочками, не оставляющими ворсинок, — объясняет Анна, протирая очередную работу. — После прикасаться к ним нельзя. В этот момент в помещении может находиться минимум людей, чтобы не поднимать пыль. Миниатюры помещаются под стекло, и экспозиция приобретает законченный вид.

Рядом с кураторами постоянно находится директор музея Ольга Журавлева . Она буквально живет своим любимым делом.

К 50-летию музей не просто укрепил симпатии столичных ценителей искусства, но и влюбил в себя новых посетителей. Его жизнь насыщена не только выставками, но и лекциями и мастер-классами. Ориентиры на будущее уже определены.

— Безусловно, то, что уже есть, мы будем развивать, — говорит директор музея. — Это работа над новыми формами экспонирования.

В первую очередь хотим задействовать в просветительских проектах тач-панели и усовершенствовать систему безопасности. И самое важное — включить Музей Тропинина в пул тех культурных учреждений, которые хотят приглашать на выездные выставки. И мы уже находимся на этом пути.

ШЕДЕВРЫ МУЗЕЯ

Портрет князя Сергея Голицына Картину Василия Тропинина передал музею его основатель Феликс Вишневский. До 1910 года находилась в собрании Голицыных.

— Девушка с горшком роз Картина, видимо, была куплена у сына Василия Тропинина в 1860-х годах XIX века для галереи. Во время Великой Отечественной войны исчезла с передвижной выставки. Найдена в 1950-х в антикварном магазине на Арбате.