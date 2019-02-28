Выделенные полосы будут работать 3 марта на юго-западе столицы

В воскресенье, 3 марта, на проспекте Вернадского, Ленинском проспекте и Киевском шоссе будут работать выделенные полосы. По ним будут ходить компенсационные маршруты, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на ЦОДД.

Это связано с закрытием станций "Румянцево" и "Саларьево" Сокольнической линии метро из-за присоединения нового участка линии метрополитена.

От станций метро "Юго-Западная" и метро "Тропарево" до метро "Саларьево" организуют компенсационный маршрут автобуса "КМ". В ЦОДД попросили автомобилистов не выезжать на выделенные полосы и не мешать работе городского транспорта.