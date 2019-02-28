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Выделенные полосы будут работать 3 марта на юго-западе столицы 

Москва24 1 час назад
Фото: портал Москва 24/Роман Балаев
В воскресенье, 3 марта, на проспекте Вернадского, Ленинском проспекте и Киевском шоссе будут работать выделенные полосы. По ним будут ходить компенсационные маршруты, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на ЦОДД.
Это связано с закрытием станций "Румянцево" и "Саларьево" Сокольнической линии метро из-за присоединения нового участка линии метрополитена.
От станций метро "Юго-Западная" и метро "Тропарево" до метро "Саларьево" организуют компенсационный маршрут автобуса "КМ". В ЦОДД попросили автомобилистов не выезжать на выделенные полосы и не мешать работе городского транспорта.
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