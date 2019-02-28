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Экологи объяснили появление бобров в Москве-реке 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: PIXABAY.COM
Появление бобров в Москве-реке свидетельствует об улучшении экологической обстановки в городе, так как эти грызуны селятся только около чистых водоёмов, считают столичные экологи. Об этом сообщает Inforeactor.
По информации «Мосэкомониторига», бобры поселились в Москве впервые за десять лет. Самец и самка начали строить хатку на правом берегу Москвы-реки со стороны Бесединского моста в Братееве.
Экологи отметили, что, помимо чистой воды, бобры едят определённый корм: ветки берёзы, осины, ивы и тополя. Поэтому они выбирают для проживания места, где много деревьев и кустарников.
Специалисты более 20 лет проводят мониторинг столичных водоёмов. По словам зоологов, численность бобров в столице за последние годы заметно увеличилась. Всего в городе насчитывается около 30 речных грызунов.
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