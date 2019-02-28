Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Собянин уволил замруководителя столичного Депздрава 

Москва24 1 час назад
Фото: РИА Новости
Заместитель руководителя департамента здравоохранения Москвы Илья Пульнер освобожден от занимаемой должности. Соответствующее решение принял столичных градоначальник Сергей Собянин. Его распоряжение опубликовано на портале мэра и правительства Москвы.
"Освободить Пульнера Илью Павловича от замещаемой должности заместителя руководителя департамента здравоохранения Москвы и уволить с государственной гражданской службы", — говорится в распоряжении.
В документе подчеркивается, что чиновник освобожден от занимаемой должности по собственному желанию.
Пульнер был назначен замруководителя столичного департамента здравоохранения в конце марта 2018 года. Контракт с ним был рассчитан на один год.
Москва24: последние новости
В промзоне "Верхние Котлы" реконструируют проезды Строительство южного участка БКЛ метро могут завершить к концу 2020 года Весну не ждите: в Москву вернутся январские морозы
Новости Москвы , Сергей Собянин , Правительство Москвы , Москва
Читайте также
Видео
Самолет рухнул на жилой дом в Подмосковье
Происшествия
Пока вы спали: Нетаньяху предупредил Путина о войне
Политика
Глава Хакасии оказался уклонистом
Политика
Племянник Киселева получил срок
Происшествия В мире
СК определил причину гибели группы Дятлова
Происшествия
21 труп: у убийц мэра нашли скелеты в шкафу
Происшествия Статьи
Российский танкер протаранил мост в Пусане
Происшествия Азия
Самойлова отреагировала на скандал на Украине
В мире Украина
В РФ объяснили отказ Украины от Евровидения-2019
Политика Украина
Захарова проводит еженедельный брифинг
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение