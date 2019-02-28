Собянин уволил замруководителя столичного Депздрава

"Освободить Пульнера Илью Павловича от замещаемой должности заместителя руководителя департамента здравоохранения Москвы и уволить с государственной гражданской службы", — говорится в распоряжении.

В документе подчеркивается, что чиновник освобожден от занимаемой должности по собственному желанию.

Пульнер был назначен замруководителя столичного департамента здравоохранения в конце марта 2018 года. Контракт с ним был рассчитан на один год.