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В промзоне «Верхние Котлы» реконструируют проезды 

Москва24 + ещё 1 56 минут назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Столичные власти планируют реконструировать два проезда в Нагорном районе. Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК) под руководством Сергея Собянина приняла решение о разработке проекта планировки территории.
Общая протяженность проездов составит 950 метров. Уточняется, что реконструкция дорог улучшит транспортное обслуживание производственной зоны № 33 "Верхние Котлы".
В апреле 2015 года был утвержден проект планировки производственной зоны № 33 "Верхние Котлы". Предусмотрено строительство жилого микрорайона общей площадью 161,84 тысячи квадратных метров. Запланировано строительство детского сада на 165 мест площадью 1,8 тысячи квадратов и начальной школы на 400 мест площадью 4 тысячи квадратных метров. Также проектом предусмотрено размещение на территории многофункционального торгово-офисного центра.
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