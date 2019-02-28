Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

С. Собянин пригласил москвичей на новую экспозицию музея В. Высоцкого 

Агентство «Москва» + ещё 3 2 часа назад
Фото: Москва24
Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил жителей и гостей столицы на новую экспозицию Государственного музея Владимира Высоцкого. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.
«Месяц как работает новая экспозиция музея В. Высоцкого на Таганке. Видел ее и рекомендую всем, кто хочет понять личность этого артиста, его эпоху и феномен немеркнущей популярности», — написал С. Собянин.
Он подчеркнул, что почти половина представленных экспонатов — это личные вещи барда. Некоторые из них представлены впервые.
«В новой экспозиции также много мультимедийных материалов. Можно послушать записи, посмотреть видео, полистать на тачскрине документы», — отметил С. Собянин.
Агентство «Москва»: последние новости
Трупный цветок покажут гостям «Аптекарского огорода» 1 марта Оттепели с низким атмосферным давлением, мороз и снегопады ожидаются в Москве в последние дни зимы Остановка «Покровское» появится на эстакаде в рамках строительства трамвайной линии в Бирюлево
Новости Москвы , Сергей Собянин , Москва
Читайте также
Видео
Самолет рухнул на жилой дом в Подмосковье
Происшествия
Пока вы спали: Нетаньяху предупредил Путина о войне
Политика
Глава Хакасии оказался уклонистом
Политика
Племянник Киселева получил срок
Происшествия В мире
СК определил причину гибели группы Дятлова
Происшествия
21 труп: у убийц мэра нашли скелеты в шкафу
Происшествия Статьи
Российский танкер протаранил мост в Пусане
Происшествия Азия
Самойлова отреагировала на скандал на Украине
В мире Украина
В РФ объяснили отказ Украины от Евровидения-2019
Политика Украина
Захарова проводит еженедельный брифинг
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение