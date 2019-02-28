С. Собянин пригласил москвичей на новую экспозицию музея В. Высоцкого

Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил жителей и гостей столицы на новую экспозицию Государственного музея Владимира Высоцкого. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«Месяц как работает новая экспозиция музея В. Высоцкого на Таганке. Видел ее и рекомендую всем, кто хочет понять личность этого артиста, его эпоху и феномен немеркнущей популярности», — написал С. Собянин.

Он подчеркнул, что почти половина представленных экспонатов — это личные вещи барда. Некоторые из них представлены впервые.

«В новой экспозиции также много мультимедийных материалов. Можно послушать записи, посмотреть видео, полистать на тачскрине документы», — отметил С. Собянин.