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Комплекс апартаментов ввели в эксплуатацию в центре Москвы 

Москва24 + ещё 2 3 часа назад
Фото: pik.ru
Власти столицы выдали разрешение на ввод в эксплуатацию комплекса апартаментов в ЦАО, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Объект расположен на улице Пресненский вал, дом 21. Строительство велось с 2012 года. Закончил работы новый инвестор, сообщили в Мосгосстройнадзоре.
Жилой комплекс представляет собой 19-этажное монолитное здание. Представлены апартаменты с различными планировками площадью от 23 до 139 квадратных метров. Благоустройство прилегающей территории включает в себя организацию видеонаблюдения, зон отдыха и озеленение.
В шаговой доступности находятся детские сады, школы, медицинские учреждения, аптеки, продовольственные магазины и скверы. На первом и втором этажах обустроены помещения общественного назначения.
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