Весенний велофестиваль пройдет в Москве 19 мая

Как сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта, участники фестиваля дважды проедут на велосипедах по Садовому кольцу — сначала на велогонке утром, а после в заезде для всех желающих днем. Стартовый городок веломарафона расположится на проспекте Сахарова. Там участников и гостей праздника будут ждать фестиваль еды, развлекательная программа, конкурсы от партнеров проекта и розыгрыши призов. Не имеющие собственного велосипеда участники смогут воспользоваться системой городского велопроката. В пригородных электричках можно будет бесплатно провезти велосипед.