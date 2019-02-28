Лифты поменяют в «доме-книжке» на Новом Арбате

В одном из, расположенных в центре Москвы , будут менять лифтовое оборудование.

Сообщается, что работы по обновлению лифтов проведут на Новом Арбате.

— Проектом предусмотрен демонтаж существующих и устройство шести новых электрических лифтов, а именно четырех лифтов грузоподъемностью 1600 килограмм и двух лифтов грузоподъемностью 1000 килограмм, — приводит РИА Новости комментарий Москомэкспертизы.

Уточняется, что рабочие еще поменяют двери лифтовых шахт.

Дом располагается по адресу: улица Новый Арбат, строение 1.