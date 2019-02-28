Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лифты поменяют в «доме-книжке» на Новом Арбате 

Вечерняя Москва + ещё 3 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
В одном из, расположенных в центре Москвы, будут менять лифтовое оборудование.
Сообщается, что работы по обновлению лифтов проведут на Новом Арбате.
— Проектом предусмотрен демонтаж существующих и устройство шести новых электрических лифтов, а именно четырех лифтов грузоподъемностью 1600 килограмм и двух лифтов грузоподъемностью 1000 килограмм, — приводит РИА Новости комментарий Москомэкспертизы.
Уточняется, что рабочие еще поменяют двери лифтовых шахт.
Дом располагается по адресу: улица Новый Арбат, строение 1.
Вечерняя Москва: последние новости
Эстакада с трамвайными путями появится в столице Светофоры Москвы перенастроили для удобства пешеходов Мосгорсуд отправил под арест бывшего главу управы района Дорогомилово
Новости Москвы , РИА Новости , Москва
Читайте также
Видео
Пока вы спали: Нетаньяху предупредил Путина о войне
Политика
Самойлова отреагировала на скандал на Украине
В мире Украина
В РФ объяснили отказ Украины от Евровидения-2019
Политика Украина
Кошка проехала 100 км под капотом авто
Происшествия Общество
Покупательница покусала охранника из-за сигарет
Происшествия Криминал
Воспитатель избила девочку за незнание буквы
Происшествия Образование
«Девять шурупов и пластина»: Билан перенес операцию
Шоу-бизнес
Житель Улан-Удэ дважды ограбил одну и ту же женщину
Криминал Происшествия
Путин рассказал о службе отца в спецназе НКВД
Политика
Пакистан и Индия снова устроили перестрелку
Азия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение