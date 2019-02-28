«Цирк дю Солей» представит приквел «Аватара» в Москве 

«Цирк дю Солей» представит шоу «Торук — первый полёт» в Москве. Это приквел фильма Джеймса Кэмерона «Аватар», сообщает m24.
По сюжету, мир на пороге катастрофы, но трое подростков решают спасти свою планету и отправляются в путешествие.
«Когда ко мне пришли представители «Цирка дю Солей» и сказали: «Нам нравится твой мир, давай воссоздадим его на сцене», я был только за», — заявил Кэмерон.
Шоу можно будет увидеть с 15 апреля по 5 мая.
Ранее «Дни.ру» сообщали, что концерт голландской саксофонистки Кэнди Далфер состоится 13 апреля в Москве.