«Цирк дю Солей» представит приквел «Аватара» в Москве

«Цирк дю Солей» представит шоу «Торук — первый полёт» в Москве. Это приквел фильма Джеймса Кэмерона «Аватар», сообщает m24.

По сюжету, мир на пороге катастрофы, но трое подростков решают спасти свою планету и отправляются в путешествие.

«Когда ко мне пришли представители «Цирка дю Солей» и сказали: «Нам нравится твой мир, давай воссоздадим его на сцене», я был только за», — заявил Кэмерон.

Шоу можно будет увидеть с 15 апреля по 5 мая.