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«Цирк дю Солей» представит приквел «Аватара» в Москве 

RT на русском + ещё 2 1 час назад
Фото: Агентство городских новостей «Москва»
«Цирк дю Солей» представит шоу «Торук — первый полёт» в Москве. Это приквел фильма Джеймса Кэмерона «Аватар», сообщает m24.
По сюжету, мир на пороге катастрофы, но трое подростков решают спасти свою планету и отправляются в путешествие.
«Когда ко мне пришли представители «Цирка дю Солей» и сказали: «Нам нравится твой мир, давай воссоздадим его на сцене», я был только за», — заявил Кэмерон.
Шоу можно будет увидеть с 15 апреля по 5 мая.
Ранее «Дни.ру» сообщали, что концерт голландской саксофонистки Кэнди Далфер состоится 13 апреля в Москве.
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Новости Москвы , Кэнди Далфер , Джеймс Кэмерон
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