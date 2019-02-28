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Трупный цветок покажут гостям «Аптекарского огорода» 1 марта 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Цветущий в «Аптекарском огороде» Трупный цветок покажут гостям сада 1 марта 2019 г. Об этом сообщила пресс-секретарь сада Ольга Архипова.
«1 марта в честь Масленицы в тропиках Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» представят аморфофаллус коньяк, или Трупный цветок, или Язык дьявола, с сильным запахом гнилого мяса и разлагающейся плоти. Он уже цветет, но пока недоступен для посетителей. 1 марта его вынесут в оранжерею для общего доступа», — сказала О. Архипова.
Ежегодное цветение Трупного цветка продлится около недели в зависимости от погоды, добавила она. О. Архипова отметила, что всего в коллекции сада представлено три вида Языка дьявола — коньяк, изменчивый и Ламба.
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