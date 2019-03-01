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В Москве отреставрируют пожарную часть начала ХХ века 

RT на русском + ещё 5 1 час назад
Фото: mos.ru
В столице планируют отреставрировать пожарную часть начала ХХ века, сообщает «Вечерняя Москва».
Двухэтажное здание выполнено в стиле эклектики. Его возвели для ткацкой фабрики на территории села Черкизова. Первый этаж предназначался для производства, на втором находились жилые комнаты. В 1920-х годах здание переоборудовали под пожарную часть.
«Этот памятник — уникальный образец исторической застройки села Черкизова, сохранившийся до нашего времени. Вместе с тем, у здания сложная судьба: в 2016 году в доме произошёл пожар. В результате сильно пострадала вся его деревянная часть, сейчас здание находится в неудовлетворительном состоянии», — цитирует главу департамента культурного наследия Алексея Емельянова портал мэра и правительства.
Ранее НСН сообщала, что в Москве отреставрируют три здания усадьбы Воронцово.
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