Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сбой произошёл на «фиолетовой» ветке метро 

News.ru 1 час назад
Фото: Сергей Лантюхов/News.ru
Около десяти минут поезда не ходили между станциями «Таганская» и «Пролетарская» Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена.
Сотрудники транспортной системы через громкоговорители объясняли произошедшее сбоем по техническим причинам, передаёт «Интерфакс». Всех пассажиров одного из поездов попросили выйти на «Таганской».
В настоящий момент движение на всём протяжении «фиолетовой» ветки восстановлено.
Ранее News.ru писал, что движение поездов было приостановлено на станции «Тропарёво» Сокольнической линии Московского метрополитена. Причиной сбоя движения стало падение человека на рельсы.
News.ru: последние новости
Движение на Ленинском проспекте в Москве ограничено Экс-главу района Дорогомилово подозревают в мошенничестве Москвичам посоветовали не ждать скорой весны
Новости Москвы , Интерфакс
Читайте также
Видео
Самойлова отреагировала на скандал на Украине
В мире Украина
В РФ объяснили отказ Украины от Евровидения-2019
Политика Украина
Бой над Кашмиром: МиГ-21 одержал верх над Ф-16
Азия Армия
«Донбасс находится на грани масштабных боевых действий»
В мире Украина
Глаза б не евровидели
В мире Статьи
Навальный призвал Запад ужесточить санкции
Политика
Зеленскому предсказали победу на выборах президента
Украина В мире
Украинский курорт превращается в болото из-за Крыма
В мире Украина
Падение глыбы льда с крыши на ребенка попало на видео
Происшествия
«Жульничество и хамство!»: новый скандал вокруг Пугачевой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение