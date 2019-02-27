Сбой произошёл на «фиолетовой» ветке метро

Около десяти минут поезда не ходили между станциями «Таганская» и «Пролетарская» Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена.

Сотрудники транспортной системы через громкоговорители объясняли произошедшее сбоем по техническим причинам, передаёт «Интерфакс» . Всех пассажиров одного из поездов попросили выйти на «Таганской».

В настоящий момент движение на всём протяжении «фиолетовой» ветки восстановлено.

Ранее News.ru писал, что движение поездов было приостановлено на станции «Тропарёво» Сокольнической линии Московского метрополитена. Причиной сбоя движения стало падение человека на рельсы.