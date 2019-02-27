Москвичей уличили в нежелании покупать дешевые квартиры

В «старой» Москве на продажу выставлено 962 объекта вторичной недвижимости стоимостью до пяти миллионов рублей, при этом срок продажи части из них значительно превышает средние по рынку показатели. Об этом говорится в материалах компании «Инком-Недвижимость» (есть в редакции «Ленты.ру» ).

«Среди лотов, выставленных на продажу [в пределах пяти миллионов рублей], лишь 14 процентов — полноценные квартиры, — уточняют в «Инком». — Еще 18 процентов — доли в праве собственности, а оставшиеся объекты — комнаты, 68 процентов».

703 из 962 представленных на рынке низкобюджетных объектов находятся в продаже значительно больше месяца, подсчитали в компании. Некоторые лоты в минимальной ценовой категории ждут покупателя более двух лет, отмечают аналитики, добавляя, что наиболее качественные объекты стоимостью до пяти миллионов рублей продаются в среднем за две недели.

По статистике компании, в среднем, собственники попавших в исследование объектов недвижимости завышают их стоимость на 30 процентов, в отдельных случаях — на 100 процентов. Неадекватное ценообразование отпугивает от этих лотов потенциальных покупателей. Второй причиной низкого спроса на дешевые квартиры, доли и комнаты аналитики «Инкома» называют недоверие к продавцу и страх стать жертвой мошенничества.

«Квартира, выставленная на продажу дешевле ее аналогов, как правило, вызывает опасения и сомнения, хотя не всегда обосновано, — комментирует руководитель юридической службы компании Светлана Краснова. — Бывают ситуации, когда людям требуется срочно продать жилье (…), поэтому продавец готов предложить выгодную цену в целях скорейшего заключения сделки, и ничего общего с мошенниками такие люди не имеют. Однако, к сожалению, участники рынка недвижимости все равно вынуждены рассматривать эти объекты «через лупу»».

В начали 2018-го специалисты компании зафиксировали всплеск активности мошенников на рынке недвижимости Москвы. Речь шла о «псевдориелторах» — мошенниках, притворявшихся сотрудниками известных агентств недвижимости. По данным «Инкома», за период с марта 2017-го по март 2018 года количество жертв таких аферистов выросло в полтора раза.