Движение на Ленинском проспекте в Москве ограничено

Движение на Ленинском проспекте в Москве ограничено в связи со строительством станции метро. Речь идёт об участке от улицы Кравченко до улицы Марии Ульяновой.

Ограничение продлиться до 19 марта и будет действовать круглосуточно. Оно затронет только одну полосу, сообщает АГН «Москва»

Ранее News.ru писал, что станцию «Каховская» одноимённой линии столичного метрополитена ждёт закрытие для входа и выхода пассажиров на два года минимум. Это связано с реконструкцией самой станции, а также с прокладкой Большой кольцевой линии (БКЛ) метро.