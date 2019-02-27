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Движение на Ленинском проспекте в Москве ограничено 

News.ru + ещё 2 3 часа назад
Фото: Сергей Лантюхов/News.ru
Движение на Ленинском проспекте в Москве ограничено в связи со строительством станции метро. Речь идёт об участке от улицы Кравченко до улицы Марии Ульяновой.
Ограничение продлиться до 19 марта и будет действовать круглосуточно. Оно затронет только одну полосу, сообщает АГН «Москва».
Ранее News.ru писал, что станцию «Каховская» одноимённой линии столичного метрополитена ждёт закрытие для входа и выхода пассажиров на два года минимум. Это связано с реконструкцией самой станции, а также с прокладкой Большой кольцевой линии (БКЛ) метро.
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Новости Москвы , АГН "Москва" , Москва
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