Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Новые фонари вернули улицам Москвы исторический облик 

Российская Газета 3 часа назад
Фото: ТАСС
За последние восемь лет улицы Москвы стали в полтора раза ярче, и теперь город вошел в пятерку самых освещенных мегаполисов мира вместе с Парижем, Токио и Нью-Йорком. Фонарей действительно стало больше примерно на 200 тысяч, но дело не только в этом — новые светильники более экономичны и эффективны. В то же время внешне они выглядят как старые добрые газовые лампы, украшавшие Москву еще в позапрошлом веке. Как на современные улицы удается возвращать свет из прошлого, попробовал разобраться корреспондент "РГ".
Москва сегодня входит в пятерку самых освещенных городов мира.

На звезды посмотри

Москва один из очень немногих городов, где удалось сохранить историю уличного освещения. Причем живет она не только в архивах и умах историков, но и в музее "Огни Москвы" в Армянском переулке. В боярских палатах, построенных еще в XVII веке, собрано почти 300 лет истории московских фонарей. На экскурсии сюда каждый день приходят школьники и взрослые. Начинаются они обычно с полной темноты, в которой загорается слабенький огонек, горящий в невысоком фонаре.
"Уличное освещение в Москве появилось в 1730 году по указу императрицы Анны Иоанновны — на улицах установили уличные фонари, сила света которых составляла всего одну-две свечи, — рассказывает "РГ" директор музея Наталья Потапова. — Москвичи в то время шутили: "Не надейся на фонари, лучше на звезды посмотри" — и по-прежнему освещали дорогу факелами и переносными фонарями".
Свет старого масляного фонаря в музее имитирует электричество, но мощность свечения точно соответствует стандартам 1730-х. Москвичей того времени легко понять — такие фонари скорее служили ориентиром, чем источником света. Это неудивительно, ведь горит в фонаре простой фитиль, пропитанный маслом.
На смену этой технологии пришло керосиновое освещение — в 1863 году Московская городская Дума объявила торги на установку 2200 керосиновых фонарей. Известный русский юрист, председатель Московского окружного суда Николай Давыдов вспоминал в середине 1860-х: "Москва показалась мне неузнаваемой, так изменился общий ее вид, принявший почти что европейское обличье. Освещение — новенькими керосиновыми лампами — казалось после масляного великолепным".
По современным меркам проку от керосиновых фонарей тоже было немного, но все же светили они ярче. А более-менее светло стало с появлением газовых фонарей — ради них в городе даже построили газовый завод и проложили газопроводную сеть к каждому фонарю. Прообразы именно этих газовых фонарей сегодня можно встретить по всему центру города.

К приезду императора

Разумеется, практически все эти светильники новоделы, но созданные по старым архивным чертежам и фотографиям, многие из которых взяты в музее "Огни Москвы". Наталья Потапова вспоминает, что в музее несколько раз предлагали властям свои идеи и помощь в возвращении на улицы фонарей под старину, но понимание встретили только в 2010-е годы, когда стартовала программа реконструкции центра города.
В прошлом году, к примеру, новые фонари появились и в Армянском переулке, где стоит музей. Раньше он освещался светильниками, подвешенными на кабеле, протянутом посреди улицы. Теперь проводов здесь нет совсем, а за освещение отвечают высокие лаконичные светильники с плафонами в виде большой стеклянной капли. Сейчас, впрочем, за свет отвечают светодиоды — их легко заметить вечером, когда они зажигаются россыпью ярких точек. Свечение получается ровным, белым и ярким, при этом оно комфортное для зрения — можно безболезненно смотреть даже на источник.
Оригинальных старых фонарей на городских улицах почти не осталось, но все же весьма ценные экземпляры еще можно встретить. Например, настоящий светящийся раритет стоит в саду "Эрмитаж" с 1913 года, когда в Москве стартовала большая программа по замене газовых фонарей на светильники с лампами накаливания. Его бережно отреставрировали и зажгли в 2004 году — на столбе даже сохранилось клеймо "Екатерининский завод Сосновицы".
Еще более старые колонны фонарей можно увидеть во дворе "Огней Москвы" — там открыта целая уличная экспозиция, некоторые экземпляры которой вечером зажигаются и даже поют песню "Фонари" в исполнении Жана Татляна. Три чугунных фонаря, стоящие особняком, ведут свою историю еще с XIX века — Наталья Потапова случайно нашла их на железнодорожной станции Каланчевская. Их установили там к приезду на коронацию Николая II в 1896 году, однако император в итоге прибыл на другой вокзал, а фонари так и остались. Уцелели от них только колонны, но их планируется привести в порядок и снова зажечь.
В столичном департаменте жилищно-коммунального хозяйства "РГ" рассказали, что в 2010 году в городе было меньше 400 тысяч фонарей, а сегодня их почти 600 тысяч. Практически все новые светильники — светодиодные, они дают яркий ровный белый свет, не раздражающий глаза, и при этом отличаются энергоэффективностью. Только в прошлом году в столице их поставили 22 с лишним тысячи — из них 5 тысяч освещают сейчас Новую Москву. В этом году установят почти 31 тысячу опор, треть — на территории ТиНАО.
Но на новых фонарях перемены в освещении Москвы не заканчиваются — за последние годы в городе появилась и единая концепция архитектурной подсветки. Если раньше здания в столице подсвечивали разрозненно, то теперь, к примеру, дома на Садовом кольце сияют ночью в одном стиле.
При всем этом расходы города на уличное освещение практически не изменились — этого удалось добиться как за счет внедрения светодиодов, так и благодаря "умным" системам управления уличным светом. По данным департамента ЖКХ, наружное освещение сейчас составляет не больше 1% от общего энергопотребления в городе.
Хотите больше узнать об истории уличного освещения Москвы — приходите в музей "Огни Москвы". Он работает ежедневно, билет для взрослого стоит 250 рублей, для школьников, студентов и пенсионеров — 150. Среди экспонатов здесь есть даже велосипед со старинным карбидным фонарем. Такие химические фары были популярны за счет яркого света, но довольно опасны потому, что карбид при небрежном обращении может взорваться.
Российская Газета: последние новости
В Петербурге ограничат вход на станцию "Кировский завод" На МЦК установлен третий за неделю рекорд В Москве метро "Каховская" закроют на реконструкцию
Комментарии
Новости Москвы , Наталья Потапова , Жан Татлян , Николай Давыдов , Николай II , Эрмитаж , Мосгордума , Москва , Нью-Йорк
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Самойлова отреагировала на скандал на Украине
В мире Украина
В РФ объяснили отказ Украины от Евровидения-2019
Политика Украина
Бой над Кашмиром: МиГ-21 одержал верх над Ф-16
Азия Армия
«Донбасс находится на грани масштабных боевых действий»
В мире Украина
Глаза б не евровидели
В мире Статьи
Навальный призвал Запад ужесточить санкции
Политика
Зеленскому предсказали победу на выборах президента
Украина В мире
Украинский курорт превращается в болото из-за Крыма
В мире Украина
Падение глыбы льда с крыши на ребенка попало на видео
Происшествия
«Жульничество и хамство!»: новый скандал вокруг Пугачевой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение