Новые фонари вернули улицам Москвы исторический облик

За последние восемь лет улицы Москвы стали в полтора раза ярче, и теперь город вошел в пятерку самых освещенных мегаполисов мира вместе с Парижем, Токио и Нью-Йорком . Фонарей действительно стало больше примерно на 200 тысяч, но дело не только в этом — новые светильники более экономичны и эффективны. В то же время внешне они выглядят как старые добрые газовые лампы, украшавшие Москву еще в позапрошлом веке. Как на современные улицы удается возвращать свет из прошлого, попробовал разобраться корреспондент "РГ".

Москва сегодня входит в пятерку самых освещенных городов мира.

На звезды посмотри

Москва один из очень немногих городов, где удалось сохранить историю уличного освещения. Причем живет она не только в архивах и умах историков, но и в музее "Огни Москвы" в Армянском переулке. В боярских палатах, построенных еще в XVII веке, собрано почти 300 лет истории московских фонарей. На экскурсии сюда каждый день приходят школьники и взрослые. Начинаются они обычно с полной темноты, в которой загорается слабенький огонек, горящий в невысоком фонаре.

"Уличное освещение в Москве появилось в 1730 году по указу императрицы Анны Иоанновны — на улицах установили уличные фонари, сила света которых составляла всего одну-две свечи, — рассказывает "РГ" директор музея Наталья Потапова . — Москвичи в то время шутили: "Не надейся на фонари, лучше на звезды посмотри" — и по-прежнему освещали дорогу факелами и переносными фонарями".

Свет старого масляного фонаря в музее имитирует электричество, но мощность свечения точно соответствует стандартам 1730-х. Москвичей того времени легко понять — такие фонари скорее служили ориентиром, чем источником света. Это неудивительно, ведь горит в фонаре простой фитиль, пропитанный маслом.

На смену этой технологии пришло керосиновое освещение — в 1863 году Московская городская Дума объявила торги на установку 2200 керосиновых фонарей. Известный русский юрист, председатель Московского окружного суда Николай Давыдов вспоминал в середине 1860-х: "Москва показалась мне неузнаваемой, так изменился общий ее вид, принявший почти что европейское обличье. Освещение — новенькими керосиновыми лампами — казалось после масляного великолепным".

По современным меркам проку от керосиновых фонарей тоже было немного, но все же светили они ярче. А более-менее светло стало с появлением газовых фонарей — ради них в городе даже построили газовый завод и проложили газопроводную сеть к каждому фонарю. Прообразы именно этих газовых фонарей сегодня можно встретить по всему центру города.

К приезду императора

Разумеется, практически все эти светильники новоделы, но созданные по старым архивным чертежам и фотографиям, многие из которых взяты в музее "Огни Москвы". Наталья Потапова вспоминает, что в музее несколько раз предлагали властям свои идеи и помощь в возвращении на улицы фонарей под старину, но понимание встретили только в 2010-е годы, когда стартовала программа реконструкции центра города.

В прошлом году, к примеру, новые фонари появились и в Армянском переулке, где стоит музей. Раньше он освещался светильниками, подвешенными на кабеле, протянутом посреди улицы. Теперь проводов здесь нет совсем, а за освещение отвечают высокие лаконичные светильники с плафонами в виде большой стеклянной капли. Сейчас, впрочем, за свет отвечают светодиоды — их легко заметить вечером, когда они зажигаются россыпью ярких точек. Свечение получается ровным, белым и ярким, при этом оно комфортное для зрения — можно безболезненно смотреть даже на источник.

Оригинальных старых фонарей на городских улицах почти не осталось, но все же весьма ценные экземпляры еще можно встретить. Например, настоящий светящийся раритет стоит в саду "Эрмитаж" с 1913 года, когда в Москве стартовала большая программа по замене газовых фонарей на светильники с лампами накаливания. Его бережно отреставрировали и зажгли в 2004 году — на столбе даже сохранилось клеймо "Екатерининский завод Сосновицы".

Еще более старые колонны фонарей можно увидеть во дворе "Огней Москвы" — там открыта целая уличная экспозиция, некоторые экземпляры которой вечером зажигаются и даже поют песню "Фонари" в исполнении Жана Татляна . Три чугунных фонаря, стоящие особняком, ведут свою историю еще с XIX века — Наталья Потапова случайно нашла их на железнодорожной станции Каланчевская. Их установили там к приезду на коронацию Николая II в 1896 году, однако император в итоге прибыл на другой вокзал, а фонари так и остались. Уцелели от них только колонны, но их планируется привести в порядок и снова зажечь.

В столичном департаменте жилищно-коммунального хозяйства "РГ" рассказали, что в 2010 году в городе было меньше 400 тысяч фонарей, а сегодня их почти 600 тысяч. Практически все новые светильники — светодиодные, они дают яркий ровный белый свет, не раздражающий глаза, и при этом отличаются энергоэффективностью. Только в прошлом году в столице их поставили 22 с лишним тысячи — из них 5 тысяч освещают сейчас Новую Москву. В этом году установят почти 31 тысячу опор, треть — на территории ТиНАО.

Но на новых фонарях перемены в освещении Москвы не заканчиваются — за последние годы в городе появилась и единая концепция архитектурной подсветки. Если раньше здания в столице подсвечивали разрозненно, то теперь, к примеру, дома на Садовом кольце сияют ночью в одном стиле.

При всем этом расходы города на уличное освещение практически не изменились — этого удалось добиться как за счет внедрения светодиодов, так и благодаря "умным" системам управления уличным светом. По данным департамента ЖКХ, наружное освещение сейчас составляет не больше 1% от общего энергопотребления в городе.

Хотите больше узнать об истории уличного освещения Москвы — приходите в музей "Огни Москвы". Он работает ежедневно, билет для взрослого стоит 250 рублей, для школьников, студентов и пенсионеров — 150. Среди экспонатов здесь есть даже велосипед со старинным карбидным фонарем. Такие химические фары были популярны за счет яркого света, но довольно опасны потому, что карбид при небрежном обращении может взорваться.