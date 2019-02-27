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Москвичи стали здоровее 

Мослента 1 час назад
Фото: РИА Новости
Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в столичном регионе снижается. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Роспотребнадзора.
На неделе с 18 по 24 февраля уровень заболеваемости остается ниже эпидпорога, в том числе по совокупному населению, — на 42,8 процента — уточнили в ведомстве.
По данным Роспотребнадзора, перед эпидемическим подъемом заболеваемости по всей стране было привито более 70 миллионов человек, что составляет порядка 49 процента от общей численности населения.
В конце января главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельнико дал советы тем, кто заболел.
По словам специалиста, грипп — одно из самых легко передающихся заболеваний в мире. Больной с ОРВИ также может быстро заразить окружающих.
«Потому берегите себя и своих близких, а также коллег — переносите встречи, не ходите на работу, в гости, если чувствуете, что заболеваете», — призвал он.
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Новости Москвы , Роспотребнадзор
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