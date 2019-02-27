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Названы районы Москвы с самым дешевым жильем 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Ipomax.ru
Самые низкие цены на вторичную недвижимость Москвы по итогам 2018 года зафиксированы в десяти районах Троицкого и Новомосковского автономного округа столицы. Об этом сообщается в материалах аналитиков «Мир Квартир» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
Средняя цена квадратного метра вторичного жилья по итогам 2018 года составила в Москве 214,8 тысячи рублей, средняя стоимость квартиры — 12,6 миллиона рублей. При этом минимальные показатели зафиксированы на уровне 73,3 тысячи и 4 миллиона рублей соответственно. В таком бюджете недвижимость продается в поселении Роговское на территории Новой Москвы.
Десятку самых дешевых районов столицы дополнили другие поселения ТиНАО: Новофедоровское, Краснопахорское, Кленовское, Щаповское, Вороновское, Михайлово-Ярцевское, Воскресенское и Филимонковское. Средняя стоимость квадратного метра вторичной недвижимости в этих локациях находится в пределах от 73,6 до 90 тысяч рублей, квартиры — от 3,9 до 5,2 миллиона рублей.
На территории «старой» Москвы дешевле всего метр вторичной недвижимости по итогам 2018 года стоил в Зеленограде (115,3 тысячи рублей). В число дешевых районов по этому показателю вошли также поселок Северный, Внуково, Восточный, Капотня, Бирюлево Западное, Косино-Ухтомский и Ново-Переделкино (стоимость метра от 117,7 до 140,5 тысячи рублей соответственно).
Самый низкий бюджет покупки квартиры на вторичном рынке зафиксирован в поселке Северный (6,1 миллиона рублей), в число дешевых районов с бюджетом от 6,2 до 7,4 миллиона за квартиру вошли также Восточный, Капотня, Внуково, Зеленоград, Молжаниновский, Бирюлево Западное, Солнцево, Метрогородок и Косино-Ухтомский.
В конце 2018 года своими данными по районам столицы с самыми дешевыми квартирами в новостройках поделились аналитики компании Est-a-Tet. По их статистике, тройку локаций по этому показателю составили районы Северный, Некрасовка и Крюково. Стоимость метра первичной недвижимости здесь находилась на уровне 83,3-92 тысячи рублей.
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Новости Москвы , Международный аэропорт Внуково , Москва
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