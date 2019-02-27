В московском метро на сутки закроют две станции

Станции Сокольнической линии столичной подземки «Румянцево» и «Саларьево» будут закрыты для пассажиров в воскресенье, 3 марта, из-за строительных работ. Об этом в среду, 27 февраля, сообщается на портале мэра Москвы

Ограничения связаны с продлением «красной» ветки метро до станции «Коммунарка» и ее подключением к действующей сети. «Работы специально решили проводить в выходной день, когда пассажиропоток на станциях минимален», — подчеркивается в сообщении. Поезда в это время будут курсировать от «Бульвара Рокоссовского» до «Тропарево».

В течение всего дня будет функционировать компенсационный наземный транспорт между закрытыми станциями и «Тропарево». Около последней станции пассажиры смогут выпить горячего чая, а также уточнить детали следования бесплатных автобусов и разработать свой оптимальный маршрут, получив консультацию у инспекторов центра обеспечения мобильности пассажиров.

Соответствующая вспомогательная информация будет размещена на станциях метрополитена, в поездах и на эскалаторах. К обычному режиму работы «Румянцево» и «Саларьево» вернутся в понедельник, 4 марта, в 5:30.

По данным специалистов, открытие «Коммунарки» наравне с другими станциями, расположенными в ТиНАО, поможет улучшить транспортную ситуацию в округе и позволит пассажирам тратить меньшее количество времени на поездки.

Ранее в Москве в связи со строительством северо-восточного участка Большой кольцевой линии с 16 по 23 февраля были закрыты станции «Красносельская», «Сокольники», «Преображенская площадь», «Черкизовская» и «Бульвар Рокоссовского». За время работ в столичном метрополитене была обновлена инфраструктура и проведена уборка пассажирской зоны. Сообщалось, что эти станции повторно закроют в середине апреля, точная дата будет объявлена позднее.