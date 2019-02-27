Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава московского района три часа говорил с силовиками и уволился 

Lenta.ru + ещё 15 3 часа назад
Фото: Upravadorogomilovo.ru
В Москве арестован бывший глава управы района Дорогомилово Алексей Чепиков, уволенный с этой должности 22 февраля. Ему вменяется мошенничество в особо крупном размере, сообщает РБК.
Близкий к районным властям источник рассказал, что силовики приехали в управу к Чепикову 21 февраля и два-три часа беседовали с ним в его кабинете, отключив все телефоны. В итоге чиновник, по словам собеседника издания, написал заявление об увольнении по собственному желанию, после чего его на скорой увезли в больницу, поскольку недавно он перенес операцию.
По данным другого источника, 25 февраля Чепикова задержали, а 26-го арестовали. В день ареста на сайте мэрии было опубликовано распоряжение о его увольнении с должности и госслужбы, датированное 22 февраля.
Адвокат Чепикова отказался от комментариев, заявив, что ему необходимо согласовать это с доверителем.
На сайте управы Дорогомилово информация о Чепикове удалена. Главой этого района он стал в марте 2017 года.
Последние новости
Индия и Пакистан устроили воздушный бой Утверждены поручения Путина по улучшению жизни россиян Индия сбила пакистанский истребитель
Комментарии4
Новости Москвы , Криминал , Москва
Читайте также
Видео
Навальный призвал Запад ужесточить санкции
Политика
Обгоревшие тонны денег связали с делом Арашукова
Происшествия
Зеленскому предсказали победу на выборах президента
Украина В мире
Падение глыбы льда с крыши на ребенка попало на видео
Происшествия
«Жульничество и хамство!»: новый скандал вокруг Пугачевой
Шоу-бизнес
Над Пакистаном развернули российские самолеты
В мире Конфликты
«Это проблема Токио»: новый спор о Курилах
В мире Азия
Украина приняла решение по «Евровидению-2019»
Украина В мире
Очередная группа отказалась представлять Украину на «Евровидении»
В мире Украина
Тело Малашенко нашли на дереве
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение