Глава московского района три часа говорил с силовиками и уволился

Москве арестован бывший глава управы района Дорогомилово Алексей Чепиков, уволенный с этой должности 22 февраля. Ему вменяется мошенничество в особо крупном размере, сообщает РБК.

Близкий к районным властям источник рассказал, что силовики приехали в управу к Чепикову 21 февраля и два-три часа беседовали с ним в его кабинете, отключив все телефоны. В итоге чиновник, по словам собеседника издания, написал заявление об увольнении по собственному желанию, после чего его на скорой увезли в больницу, поскольку недавно он перенес операцию.

По данным другого источника, 25 февраля Чепикова задержали, а 26-го арестовали. В день ареста на сайте мэрии было опубликовано распоряжение о его увольнении с должности и госслужбы, датированное 22 февраля.

Адвокат Чепикова отказался от комментариев, заявив, что ему необходимо согласовать это с доверителем.

На сайте управы Дорогомилово информация о Чепикове удалена. Главой этого района он стал в марте 2017 года.