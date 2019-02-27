Тематический поезд «Александровец» запустили на Кольцевой ветке

Сегодня из электродепо «Красная Пресня» вышел на Кольцевую линию первый в этом году именной состав «Александровец».

Такое название было дано в честь Ансамбль песни и пляски Российской Армии имени Александра Александрова. Легендарный коллектив отмечает в этом году 90 летний юбилей со дня основания. Каждая из десяти секций состава рассказывает пассажирам в хронологическом порядке об истории Ансамбля, начиная с 1928 года и до сегодняшних дней. Особое внимание уделено творчеству коллектива в годы Великой Отечественной войны. В репертуаре коллектива более 2 тысяч произведений. Тексты самых известных песен размещены внутри «Александровца». Это «Священная война», «Смуглянка», «Катюша», здесь же указаны названия песен и плясок, прославивших ансамбль на весь мир. Среди тех, кому выпала честь представлять нпшу страну в составе хора был и заслуденный артист России, ветеран коллектива Виктор Кадинов.

— Я пришел в хор в далеком 1954 году. Борис Александров — сын основателя хора Александра Васильевича был человеком высочайшей культуры и настоящий патриот русской воинской культуры. Я много стран объездил вместе с коллективом иимогу сказать, что где бы мы не выступали никогда не оставалось равнодушных. Песни настолько берут за душу, чтг мноие зрители плачут, — сказал Виктор Кадинов.

Из рядов хора вышло немало знаменитых артистов, например выдающийся бас второй половины прошлого века Леонид Харитонов , что исполнение народной песни «Утес» признано образцовым. Во внешнем оформлении головных вагонов состава — портрет генерал-майора Александра Васильевича Александрова, выдающегося хормейстера, дирижера и композитора, автора музыки Государственного гимна СССР и современной России, песни «Священная война», первого руководителя ансамбля, чье имя носит коллектив.