Сегодня из электродепо «Красная Пресня» вышел на Кольцевую линию первый в этом году именной состав «Александровец».
Такое название было дано в честь Ансамбль песни и пляски Российской Армии имени Александра Александрова. Легендарный коллектив отмечает в этом году 90 летний юбилей со дня основания. Каждая из десяти секций состава рассказывает пассажирам в хронологическом порядке об истории Ансамбля, начиная с 1928 года и до сегодняшних дней. Особое внимание уделено творчеству коллектива в годы Великой Отечественной войны. В репертуаре коллектива более 2 тысяч произведений. Тексты самых известных песен размещены внутри «Александровца». Это «Священная война», «Смуглянка», «Катюша», здесь же указаны названия песен и плясок, прославивших ансамбль на весь мир. Среди тех, кому выпала честь представлять нпшу страну в составе хора был и заслуденный артист России, ветеран коллектива Виктор Кадинов.
— Я пришел в хор в далеком 1954 году. Борис Александров — сын основателя хора Александра Васильевича был человеком высочайшей культуры и настоящий патриот русской воинской культуры. Я много стран объездил вместе с коллективом иимогу сказать, что где бы мы не выступали никогда не оставалось равнодушных. Песни настолько берут за душу, чтг мноие зрители плачут, — сказал Виктор Кадинов.
Из рядов хора вышло немало знаменитых артистов, например выдающийся бас второй половины прошлого века Леонид Харитонов, что исполнение народной песни «Утес» признано образцовым. Во внешнем оформлении головных вагонов состава — портрет генерал-майора Александра Васильевича Александрова, выдающегося хормейстера, дирижера и композитора, автора музыки Государственного гимна СССР и современной России, песни «Священная война», первого руководителя ансамбля, чье имя носит коллектив.
— Состав будет ходить по Кольцевой шесть месяцев и за это время в нем проедут около двух миллионов пассажиров, — сказала Юлия Темникова.