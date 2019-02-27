В Москве вернутся к массовым посадкам

В текущем году в Москве планируется высадить порядка 330 тысяч деревьев и кустарников. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на руководителя столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антона Кульбачевского.

«В том числе пройдет старт новой акции по озеленению, которая называется "Наше дерево". В рамках мероприятия родителям новорожденных москвичей будет предложено место для высадки своего родового, семейного дерева», — рассказал он.

Последняя перед морозами волна посадок закончилась в декабре 2018 года, когда на Лесной улице и в ее окрестностях высадили 129 деревьев. Растения подбирались с учетом морозо— и ветроустойчивости и адаптации к условиям мегаполиса.